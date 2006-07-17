Антикризисная коалиция увеличилась
21:22, 17 июля 2006Политика
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Завтра Мороз объявит фамилии
Антикризисная коалиция увеличилась на двух народных депутатов Украины от оппозиции.
Как заявил в прямом эфире телеканала “1+1” один из лидеров Партии регионов Владимир РЫБАК, сегодня к коалиции присоединились еще два депутата.
В то же время он отказался уточнять фамилии депутатов и из каких они фракций – БЮТ или “Нашей Украины”. В.РЫБАК посоветовал дождаться завтрашнего дня, когда председатель Верховной Рады Украины Александр МОРОЗ объявит об их входе в коалицию.
Он подчеркнул, что таким образом коалиция насчитывает 243 депутата.
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