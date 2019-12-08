Пентагон накануне "нормандской встречи" анонсировал новый транш военной помощи Украине

Министр армии США отметил, что предоставление летального оружия Украине основывалось на трех вещах.

Министерство обороны США готовится предоставить следующий транш военной помощи Украине.

Об этом на встрече с военными чиновниками заявил глава министерства Марк Эспер, передает «Голос Америки».

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“Скоро у нас будет еще один транш, мне кажется это около 250 миллионов долларов. Министерство обороны США поддержало это в прошлый раз, поэтому я думаю, в следующий раз поддержит тоже. Но мы всегда должны провести проверку. Мы всегда следим за тем, как эти средства используют, и Украина решает вопрос коррупции”, — сказал министр.

На вопрос модератора, влияет ли на это процесс импичмента, обвинения в котором сосредотачиваются вокруг задержки военной помощи Украине, Марк Эспер ответил отрицательно.

“Нет, потому что мы выполняем хорошую работу, оставаясь вне этого. Я остаюсь вне политики и хочу держать Министерство обороны вне ее".

В то же время Марк Эспер подчеркнул, что со стороны Минобороны США не было задержки помощи для Украины, и ведомство оценивало предоставление летального оружия Украине, основываясь на трех вещах: "Первое: Насколько это важно для Украины в плане их способности противостоять россиянам. Второе: достаточно ли Украина решает вопрос коррупции. И третье: наши союзники в регионе также предоставляют безопасностную поддержку Украине. Ответ на все три вопроса “да”, поэтому мы поддержали предоставление такой помощи”.