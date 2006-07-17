26% граждан выступают за роспуск парламента и проведение досрочных выборов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил руководитель Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил ПОГРЕБИНСКИЙ на пресс-конференции в УНИАН, ссылаясь на результаты социологического опроса, проведенного центром совместно с Киевским международным институтом социологии.

В соответствии с результатами опроса, 16% граждан полностью соглашаются с мнением о необходимости роспуска нынешнего состава парламента и назначении досрочных выборов, 10% - скорее соглашаются, нежели не соглашаются, 14% опрошенных скорее не соглашаются, а 40% полностью не соглашаются с таким мнением. 20% опрошенных отказались дать ответ или не смогли ответить на такой вопрос.

Михаил ПОГРЕБИНСКИЙ также сообщил, что Партия регионов, БЮТ и “Наша Украина” попадают в парламент в случае проведения досрочных выборов.

В соответствии с результатами опроса, за Партию регионов готовы проголосовать 38% опрошенных, БЮТ готовы поддержать 16%, за «Нашу Украину» проголосуют 7,5% избирателей. За Социалистическую партию проголосуют 2,6%, за Коммунистическую партию – 2,1%, Блок Витренко и Блок Костенко набирают по 0,7%, ПОРА-ПРП – 0,6%. Против всех проголосуют 5% граждан, 25% не смогли дать ответ, или еще не определились, кого поддержать.

Кроме того 37% граждан выступают за создание парламентской коалиции в составе Партии регионов, Социалистической партии и Коммунистической партии.

Согласно результатам опроса, 8% украинцев поддерживают создание “широкой” коалиции в составе Партии регионов, СПУ и “Нашей Украины”, 29% – создание “демократической” коалиции в составе БЮТ, СПУ и “Нашей Украины” и 37% выступают за создание “антикризисной” коалиции Партии регионов, СПУ и КПУ. 26% опрошенных отказались ответить, или затруднились ответить на вопрос.

Опрос проводился с 10 по 14 июля, он проводился в 110 населенных пунктах всех регионов Украины. Были опрошены 2095 респондентов, погрешность выборки составляет 2,2%.