Тейлор: встреча "нормандской четверки" - это возможность для России убрать войска с Донбасса

Американский дипломат считает, что это возможность для России согласиться отвести свои войска и вернуть оккупированную часть Донбасса Украине.

США поддерживают Украину в запланированных на 9 декабря переговорах в «нормандском формате».

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Об этом заявил временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор, передает радио Свобода. «Это впервые за три года, когда встретятся лидеры «нормандской четверки». Поэтому это возможность для России согласиться отвести свои войска и вернуть оккупированную часть Донбасса Украине. Мы поддерживаем Украину и президента Зеленского, когда он пойдет на эти переговоры в понедельник», – сказал дипломат.

Встреча в «нормандском формате» запланирована на 9 декабря в столице Франции Париже. Последний раз такие переговоры проходили в октябре 2016 года. Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что лидеры стран «нормандской четверки»обсудят возвращение пленных, прекращение огня, контроль над украинско-российской границей и выборы на Донбассе.