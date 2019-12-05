Труба заявил, что "прослушка" в его кабинете велась около 5 месяцев

Директор ГБР ушел от ответа на вопрос, происходили ли на самом деле разговоры в его кабинете, записи которых выложили в сеть.

Директор Государственного бюро расследований (ГБР) Роман Труба рассказал, что «прослушка» в его кабинете происходила с мая по 21 сентября.

Читайте такжеТруба об обнародованных записях "прослушки" в Telegram-канале: "фейк и провокация"Об этом он заявил 5 декабря на встрече с журналистами, пишет «Левый берег».

Труба настаивает, что «прослушка» была установлена незаконно.

«Мне не за что волноваться», – сказал он, отвечая на вопрос, происходили ли разговоры, запись которых попала в сеть.

Как ранее сообщал УНИАН, вечером 19 ноября в мессенджере Telegram появился анонимный канал под названием «Трубу прорвало», где выкладывают аудиозаписи, сделанные якобы в кабинете руководителя ГБР и на которых слышен похожий на его голос.

Позже в «Слуге народа» анонсировали расследование по главе ГБР Трубе.