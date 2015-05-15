Кабмин разработал план возведения "Стены" между Украиной и РФ

Соответствующее распоряжение и смета опубликованы на сайте правительства.

В течении трех лет границу обустроят необходимым фортификационным оборудованием. Всего правительство планирует потратить на проект более 4 миллиардов гривен, из них более 1 миллиарда планируют потратить уже в 2015 году.

Согласно утвержденному плану мероприятий, почти 2 тысячи километров государственной границы будут оборудованы противотанковыми (противотранспортными) рвами 4 х 2 метра, металлическими наблюдательными вышками высотой 17 метров, средствами наблюдения, сигнализации и поражения и специальными опорными пунктами для пограничников.

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Координацию работ по обустройству российско-украинской государственной границы, территорий, прилегающих к районам проведения антитеррористической операции и Автономной Республики Крым, будет проводить администрация государственной пограничной службы.