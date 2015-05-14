Кабмин назначил председателя Гослесагентства

Об этом сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия.

Согласно сообщению, соответствующее решение правительство приняло на заседании 14 мая.

По данным пресс-службы, до этого назначения Ковальчук работал генеральным директором Национальной акционерной компании «Украгролизинг», а ранее занимал руководящие должности в сельхозкомпании «Райз».

По словам министра аграрной политики и продовольствия Алексея Павленко, слова которого приводятся в сообщении, задачами нового руководителя Гослесагентства является «реформирование и дерегуляция лесной отрасли, интеграция с европейскими стандартами и принципами работы».

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«Александра Ковальчука я знаю лично как эффективного кризис-менеджера и технократа, который имеет большой опыт работы в мощных аграрных проектах. Уверен, что лесная отрасль почувствует результаты системных изменений уже в этом году», - сказал Павленко.

Как сообщал УНИАН, в конце прошлого года экс-глава Гослесагентства Валерий Черняков, возглавлявший ведомство с 25 марта 2014 года, написал заявление о сложении полномочий в связи с тем, что партия «Свобода», в которую он входит, не прошла в парламент по результатам выборов. 14 января Кабмин принял решение уволить Чернякова с должности главы Гослесагентства.