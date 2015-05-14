Удобная «отмазка»

Если после избрания нового президента и нового состава Верховной Рады, сформировавшей коалицию в 302 голоса и заменившей правительство «камикадзе» на Кабмин «реформаторов», у украинцев была хоть какая-то надежда на реформирование страны, то сегодня за действиями власти общество наблюдает, скорее, с раздражением, которое постепенно перерастает в негодование. Причина – отсутствие пресловутых реформ и постоянные спекуляции политиков на теме войны. Она, мол, и есть главный тормоз в процессе модернизации Украины.

Впрочем, сказать, что никаких изменений нет совсем, пожалуй, будет несправедливо. Что-то, конечно, шатко-валко, где-то с недоработками, где-то с перегибами, но делается. Тем не менее, делается недостаточно.

Голая статистика, к примеру, свидетельствует, что Верховная Рада восьмого созыва уже приняла в целом больше сотни законов. Казалось бы – хороший результат. Но анализ гражданской сети Опора свидетельствует, что большинство законопроектов принимались сразу в первом чтении и в целом, обсуждение документов, если и происходило, то по сокращенной процедуре, а сами депутаты, нередко, удивлялись, как тот или иной законодательный акт вообще попал в повестку дня. Стоит ли говорить, что в такой, зачастую, ненужной спешке, научно-экспертная и юридическая экспертизы документов, а также изучение их профильными комитетами, мягко говоря, были довольно поверхностными. В этой связи, с точки зрения количественной оценки, депутаты, действительно, работают. А вот к качеству таких «реформ» имеются большие претензии.

К тому же, все чаще на вопрос: «Где реформы?», общество, пока еще готовое терпеть повышение тарифов и снижение своей покупательской способности, параллельно тянущее на себе части армии, добровольческие батальоны и сотни семей вынужденных переселенцев, получает ответ в виде потока популистских лозунгов, плавно переходящих к главному – подождите, мол, тяжело идут реформы, а для некоторых и вовсе не время, война на дворе…

То есть, для бесконечного пиара и активной подготовки к местным выборам, которых, к слову, осенью текущего года может и не быть, у политиков время есть. А для принятия качественного избирательного кодекса или хотя бы нового закона о выборах, увы, не нашлось.

Для позорных голосований с пятой попытки за лишение мандата коллеги, который сам попросил снять с себя депутатские полномочия, у парламентариев – полдня (а в некоторых случаях такие вопросы не выносятся в сессионный зал неделями, плодя совместителей в исполнительной и законодательной вертикалях власти), а довести до ума идею законопроекта, который регулировал бы механизм отзыва народных депутатов, у избранников времени не находится.

Для самой масштабной, по словам премьера, приватизации госкомпаний – время, а для избавления от собственных активов властьимущих – нет.

И можно еще смириться с отложенными реформами, которые требуют значительных финансовых трат или внесения изменений в Основной закон. В этом случае «игра в долгую» хотя бы оправдана – денег в казне нет, а Конституция за один день не меняется. Но как, в этом случае, быть, если законы приняты, но не выполняются? Какие оправдания, к примеру, нужны депутатам, чтобы выполнять закон о Регламенте Верховной Рады? Или что необходимо обладателям мандатов или министерских «корочек», чтобы следовать Правилам дорожного движения?

Таким образом, часто-густо, для внедрения тех или иных изменений не нужны миллиардные бюджетные вливания. Достаточно просто здравого смысла. Но с ним у политиков, к сожалению, как в старом КВНовском номере, где один из «героев» вещает: «Не время войне заканчиваться, война нынче. Вот закончится война, тогда война и закончится».

Есть в этом же номере, правда, и другая фраза, которая очень подходит к текущей ситуации: «Не время сейчас сидеть. Вот закончится война, тогда все сидеть будут». И политикам, активно использующем для оправдания собственного бездействия тему войны в качестве удобной «отмазки», пожалуй, лучше уже сейчас уходить в отставку или отказываться от депутатского мандата. Тем более, Конституция позволяет это сделать в любой момент и без бюджетных затрат.

Потому что война закончится. И кто-то обязательно будет сидеть, но уже не в высоком кресле на Банковой или Грушевского.

Татьяна Урбанская