Партия регионов решила, что делать с Калашниковым

Политический совет Партии регионов объявил однопартицу, народному депутату Верховной рады Украины Олегу КАЛАШНИКОВУ строгий выговор за инцидент с журналистами телевизионного канала СТБ и обязал его извиниться за свои действия перед журналистами всей страны.

Об этом УНИАН сообщил пресс-секретарь лидера Партии регионов Виктора ЯНУКОВИЧА Родион МИРОШНИК.

«КАЛАШНИКОВ признал свою вину, извинился перед своими коллегами по партии и перед журналистами», - сказал Р.МИРОШНИК.

По его словам, вопрос о поведении О.КАЛАШНИКОВА также рассмотрит очередной съезд Партии регионов.

Как сообщал УНИАН, 12 июля группа депутатов от Партии регионов, среди которых был Олег КАЛАШНИКОВ, силой отобрала кассету у съемочной группы СТБ. Журналисты были избиты.

14 июля прокуратурой Печерского района города Киева было возбуждено уголовное дело по факту препятствия законной профессиональной деятельности журналистов ЗАО «ММЦ-СТБ» Владимира НОВОСАДА и Маргариты СЫТНИК во время съемок возле помещения Верховной Рады Украины.