Зеленский хочет вернуть всех пленных до Нового года

По словам президента, для него гуманитарный вопрос является очень личным.

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал большой обмен с РФ удерживаемыми лицами в формате «всех на всех», заявив, что очень хочет, чтобы Новый год украинские пленники встречали со своими семьями дома, в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время совместной с премьер-министром Королевства Швеция Стефаном Левеном пресс-конференции в Киеве.

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«Первая победа, очень важная: мы встречаемся (в «нормандском формате» – УНИАН). Моряков и политических пленных мы вернули, но я бы очень хотел, чтобы Новый год наши люди встречали со своими семьями дома, в Украине», - заявил он.

По словам Зеленского, для него гуманитарный вопрос является очень личным. «Я действительно хочу большого обмена, который имеет название «всех на всех». Меня интересуют сами все наши, чтобы они все были дома», - подчеркнул президент.

Как сообщал УНИАН, президент Украины Владимир Зеленский назвал три темы, которые намерен обсудить во время встречи в «нормандском формате» (Украина, Германия, Франция и РФ) в Париже 9 декабря: обмен удерживаемыми лицами, прекращения огня и проведения выборов на Донбассе.