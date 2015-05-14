Рада хочет разрешить гражданским чиновникам в зоне АТО пользоваться оружием для самозащиты

11:23, 14 мая 2015
Политика
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Верховная Рада приняла за основу проект Закона "О дополнительных мерах по обеспечению индивидуальной безопасности лиц, которые выполняют служебные обязанности в пределах территории, на которой введено военное положение или проводится антитеррористическая операция" (регистрационный № 2806).

УНІАН

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 233 народных депутата из 328 зарегистрированных в сессионном зале.

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Законопроектом планируется предоставить право работникам военно-гражданских администраций, местных госадминистраций, членам правительства, работникам министерств и других центральных органов исполнительной власти и их территориальных подразделений, Администрации президента, аппарата СНБО, Секретариата Кабмина, которые постоянно или временно исполняют свои обязанности в пределах зоны АТО, использовать оружие для индивидуальной защиты.

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