Дело украинского экс-министра Рудьковского передали в Московский суд

Рудьковскому инкриминируют совершение преступления по ч.2 ст.360 УК РФ – участие в нападении на служебные помещения и транспортные средства лиц, пользующихся международной защитой, совершенное с целью осложнения международных отношений.

Заместитель генпрокурора РФ утвердил обвинение в уголовном производстве в отношении украинского экс-министра Николая Рудьковского.

Об этом сообщает пресс-служба генпрокуратуры России.

После утверждения обвинения уголовное дело направлено в Московский городской суд.

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Напомним, Рудьковскому инкриминируют совершение преступления по ч.2 ст.360 УК РФ – участие в нападении на служебные помещения и транспортные средства лиц, пользующихся международной защитой, совершенное с целью осложнения международных отношений.

По данным следствия, 14 июня 2014 года в Киеве «граждане Украины Владимир Назаренко, Владимир Романцов, Алексей Бакай и другие лица из числа активистов украинских националистических организаций «Правый сектор», «Азов» и других праворадикальных» объединений совершили нападение» на посольство России.

Как сообщал УНИАН, 14 июня 2014 года ночью во время захода на посадку в аэропорту Луганска выстрелом из российского зенитно-ракетного комплекса боевики сбили военно-транспортный самолет ВСУ Ил-76.

На его борту, кроме девяти членов экипажа, находились 40 военнослужащих. Все они погибли. Прокуратура Украины открыла уголовное производство по статье «теракт».

В тот же день возле российской дипмиссии в Киеве состоялись массовые беспорядки. 6 февраля 2017 года в связи с этим по событиям 2014 года российским следствием заочно предъявлено обвинение активисту объединения «Свобода» Владимиру Назаренко, Владимиру Романцову и бывшему депутату Верховной Рады Украины, экс-министру транспорта и связи Николаю Рудьковскому. В сентябре 2018 года Рудьковского задержали в России и поместили под стражу.