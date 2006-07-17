BMW выпустил эксклюзивный вариант 7 серии (фото)

Немецкий концерн BMW сделал эксклюзивные BMW 7 серии еще экзотичнее и качественнее. Этой осенью в продажу поступят 4 новые версии.

Эксклюзивные версии "семерок" можно будет узнать по новым 19-дюймовым дискам и необычной цветовой гамме, включающей цвет "яркого небеленого полотна". Руль обтянут кожей испанских овец мериносов. Эта кожа уже была использована в BMW M5 и M6. Кожаный руль, черный интерьер, антрацитовая отделка крыши – неизменные составляющие всех обновленных автомобилей 7 серии.

За первые 6 месяцев этого года BMW продал эксклюзивных седанов на 26% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В целом, с 2001 года было реализовано 235 тысяч автомобилей BMW 7 серии.

Autonews.ru