BMW выпустил эксклюзивный вариант 7 серии (фото)
18:19, 17 июля 2006Политика
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В продажу поступят 4 новые версии
Немецкий концерн BMW сделал эксклюзивные BMW 7 серии еще экзотичнее и качественнее. Этой осенью в продажу поступят 4 новые версии.
Эксклюзивные версии "семерок" можно будет узнать по новым 19-дюймовым дискам и необычной цветовой гамме, включающей цвет "яркого небеленого полотна". Руль обтянут кожей испанских овец мериносов. Эта кожа уже была использована в BMW M5 и M6. Кожаный руль, черный интерьер, антрацитовая отделка крыши – неизменные составляющие всех обновленных автомобилей 7 серии.
За первые 6 месяцев этого года BMW продал эксклюзивных седанов на 26% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В целом, с 2001 года было реализовано 235 тысяч автомобилей BMW 7 серии.
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