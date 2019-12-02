Прокуратуру Луганской области возглавил Алексей Ляшенко.

Назначен новый прокурор Луганской области - Алексея Ляшенко.

Об этом сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины.

«В понедельник, 2 декабря 2019 года, заместитель генерального прокурора Гюндуз Мамедов официально представил нового прокурора Луганской области - Алексея Ляшенко», - говорится в сообщении.

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Ляшенко поблагодарил руководство Генпрокуратуры за доверие и отметил, что основной задачей деятельности прокуратуры Луганской области будет возвращение доверия общества к прокуратуре и создание условий, при которых каждый житель Луганской области будет чувствовать себя защищенным.

*** Ляшенко родился 21 марта 1985 года в г. Харьков. В органах прокуратуры работает с 2007 года. С мая 2017 года занимал должность военного прокурора Луганского гарнизона Объединенных сил. Является участником боевых действий.