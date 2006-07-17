Кушнарев обратился с призывом к Тимошенко

Народный депутат из фракции Партии регионов Евгений КУШНАРЕВ считает, что требования депутатов ряда местных советов Львовской области о роспуске парламента, введении прямого президентского правления, формировании правительства национального спасения и созыве Конституционного собрания для разработки новой конституции страны, только усилят раскол украинского общества.

Такое мнение Е.КУШНАРЕВ высказал в авторском материале, размещенном на его персональном сайте в Интернете.

«Это – требования разъединения народа, попытка подчинить одну часть населения Украины другой, требования силового подавления отдельных регионов и инакомыслящих, требования, ведущие к деградации общества и диктатуре», - считает Е.КУШНАРЕВ.

Он призвал Блок Юлии Тимошенко «прекратить вести страну к конфликтам, к расколу, к введению диктатуры». «Антикризисная коалиция сможет защитить выбор народа Украины от нечестных игр политических авантюристов, не допустит революционных методов захвата власти или дестабилизации обстановки в стране», - подчеркивает депутат.

Е.КУШНАРЕВ уверен, что создание антикризисной коалиции является необходимостью, вызванной масштабным политическим, экономическим и социальным кризисами в Украине. «Антикризисная коалиция твердо продемонстрировала желание и способность конструктивно работать. Избран председатель Верховной Рады Украины, первый вице-спикер, избрана и подана Президенту Украины кандидатура на должность премьер – министра страны. Теперь ни у кого не вызывает сомнения реальность быстрого формирования профессиональной исполнительной власти и структуры парламента», - заявляет народный депутат.

Представитель Партии регионов считает, что расширение созданной антикризисной коалиции выведет Украину из глубокого кризиса. «Проведение же новых выборов приведет лишь к большей поляризации общества, усилит до катастрофического уровня экономическое и социальное состояние государства», - уверен Е.КУШНАРЕВ.