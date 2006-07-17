Закаев опровергает слухи, что украинцы якобы помогают чеченцам

Министр иностранных дел непризнанной республики Ичкерия, находящийся в изгнании, Ахмед ЗАКАЕВ опровергает слухи о том, что чеченским боевикам якобы помогают украинцы. Об этом А.ЗАКАЕВ сказал в интервью еженедельнику «Профиль», опубликованному сегодня.

Так А.ЗАКАЕВ прокомментировал журналу обвинения российских СМИ, что якобы в Крыму под прикрытием крымских татар проходят обучение чеченские боевики.

Говоря о том, участвуют ли граждане Украины в антироссийских действиях в Чечне, А.ЗАКАЕВ отметил: «Это все продолжающаяся пропаганда по демонизации чеченцев как нации, как народа. И, конечно же, в первую очередь — это попытка вбить клин между народами Украины и Чечни».

«Исторически сложилось так, что чеченцы и украинцы не один раз оказывали друг другу жизненно важную поддержку. Это было тогда, когда по решению Сталина морили Украину голодом — много украинцев тогда было перевезено в Чечню. Это было во времена депортации чеченского народа в Казахстан, когда и украинцы оказались там же. И в первой войне за независимость от России, в 1990-х, мы получили поддержку от наших украинских братьев», напомнил А.ЗАКАЕВ.

«Но на сегодняшний день, и я это достоверно знаю, никто из Украины не находится в рядах чеченского сопротивления и не участвует в нем. В основном сегодняшнее сопротивление в Чечне и на Северном Кавказе состоит из представителей народов Северного Кавказа и самой России», добавил А.ЗАКАЕВ.