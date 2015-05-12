Двух депутатов уличили в кнопкодавстве

12 мая двух депутатов Верховной Рады поймали за кнопкодавством, - сообщает Украинская правда.

Депутат от "Народного фронта" Геннадий Кривошея и от "Оппозиционного блока" Юлий Иоффе во вторник утром допустили неперсональное голосования в Верховной Раде.

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Соответствующие фото на своей странице в Facebook разместил фотограф Богдан Бортаков.

12/05/15 ВР: "мувик дня" - из серии, когда депутат может смело говорить, что у него в парламенте "было с двумя"...кнопками...)зы: октрываем одну карточку и жмем стрелочку вправо несколько раз) Posted by Bogdan Bortakov on Tuesday, May 12, 2015

В свою очередь общественное движение "Честно" разместило видео, на котором за другого депутата голосует Иоффе.

Ранее Униан сообщал, что Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект о внесении изменений в Налоговый кодекс (относительно уменьшения налогового давления на налогоплательщиков).