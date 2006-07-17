Участие Ющенко в саммите глав государств СНГ - под вопросом

17:20, 17 июля 2006
Политика
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Об этом сообщила заместитель пресс-секретаря Президента

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО рассматривает возможность принять участие в неформальном саммите глав государств СНГ, который должен состояться 21-22 июля в Москве.

Об этом УНИАН сообщила заместитель пресс-секретаря Президента Лариса МУДРАК, добавив в то же время, что его решение будет зависеть от политической ситуации в стране.

“Президент получил приглашение принять участие в саммите, такая возможность рассматривается. Но все зависит от политической ситуации в Украине”, - сказала Л.МУДРАК.

 

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