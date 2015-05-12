Правительство утвердило Госпрограмму по борьбе с коррупцией на 2015-2017 годы

Соответствующее постановление от 29 апреля № 265 опубликовано на Правительственном портале.

Персональная ответственность за обеспечение выполнения программы возложена на министров, руководителей других центральных и местных органов исполнительной власти, ответственных за осуществление предусмотренных программой мероприятий.

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Министерства и другие органы центральной и местной власти должны определить должностных лиц, ответственных за координацию осуществления предусмотренных программой мероприятий; обеспечить выполнение программы в пределах предусмотренных расходов, а также ежеквартально отчитываться Национальному агентству по вопросам предотвращения коррупции информацию о состоянии выполнения программы.

Национальному агентству по предупреждению коррупции необходимо обеспечить проведение мониторинга состояния выполнения программы; ежеквартальное информирование Кабинета министров о состоянии выполнения программы и прочее.

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Министерству юстиции в период до создания и начала деятельности Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции предстоит обеспечить текущий мониторинг и координацию выполнения программы.