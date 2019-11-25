"Будем откровенно говорить": Зеленский обещает еженедельные видеоотчеты в соцсети о работе власти

Президент уверяет, что будет говорить откровенно обо всем, что сделано и что собираются сделать.

Президент Украины Владимир Зеленский обещает рассказывать о планах и достижениях власти в своих еженедельных видео в соцсети.

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Об этом Зеленский сказал в размещенном сегодня на странице в Facebook видеообращении, в котором он шагает по улицам правительственного квартала и рассказывает о достижениях и событиях прошедшей недели.

«Знаете, появилась такая идея: встречаться с вами как минимум раз в неделю и говорить, что мы сделали за прошедшую неделю. Новости есть разные, к сожалению, есть трагические. Поэтому будем откровенно говорить обо всем, что мы сделали и что собираемся делать», - сказал президент.