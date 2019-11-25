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"Будем откровенно говорить": Зеленский обещает еженедельные видеоотчеты в соцсети о работе власти

19:49, 25 ноября 2019
Политика
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Зеленский обещает еженедельные отчеты о работе власти / фото president.gov.ua

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Об этом Зеленский сказал в размещенном сегодня на странице в Facebook видеообращении, в котором он шагает по улицам правительственного квартала и рассказывает о достижениях и событиях прошедшей недели.

«Знаете, появилась такая идея: встречаться с вами как минимум раз в неделю и говорить, что мы сделали за прошедшую неделю. Новости есть разные, к сожалению, есть трагические. Поэтому будем откровенно говорить обо всем, что мы сделали и что собираемся делать», - сказал президент.

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