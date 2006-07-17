Донецкий горсовет сделал Ахметову сюрприз на прощание
Три депутата проголосовали против
Сегодня депутаты Донецкого городского совета присвоили звание почетного гражданина города народному депутату Украины, президенту футбольного клуба "Шахтер" Ринату АХМЕТОВУ.
Как передает корреспондент УНИАН, решение сессии поддержал 61 депутат, 3 депутата проголосовали против.
С ходатайством о присвоении Р.АХМЕТОВУ этого звания выступил исполнительный комитет Донецкого горсовета.
Как сказано в решении сессии, звание почетного гражданина Р.АХМЕТОВУ присвоено "за большой личный вклад в развитие футбола в городе, расширение и укрепление материально-технической базы, обеспечение высоких спортивных достижений футбольной команды "Шахтер", повышение имиджа Донецка в мировом масштабе, укрепление международных экономических, дружественных и спортивных связей, широкую общественную деятельность".
Как известно, Ринат Ахметов переводит офис СКМ в Киев. Он будет расположен в доме на ул. Десятинная, который уже полностью отреставрирован.
Место расположения СКМ изменяют, поскольку Ахметов избран депутатом в Верховную Раду. Еще известно, что в Киеве для компании "Метинвест" построят 22-этажное здание.