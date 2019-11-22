В плену в России и оккупированном Крыму находятся 115 украинцев – Денисова

Омбудсмен надеется, что процесс освобождения украинцев будет ускорен после встречи лидеров стран «нормандского формата».

В плену на территории Российской Федерации и в оккупированном ею Крыму находится 115 граждан Украины.

Как сообщила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова в социальной сети Facebook, об этом она заявила на встрече с чрезвычайным и полномочным послом Федеративной Республики Германия в Украине Анкой Фельдгузен.

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«Детально обсудили пути сотрудничества по освобождению 115 граждан Украины, находящихся в плену на территории РФ и временно оккупированного Крыма», - сообщила Денисова.

Как отметила омбудсмен, на встрече с немецким послом была выражена надежда, что «после встречи в «нормандском формате», где этот вопрос является приоритетным, процесс взаимного освобождения будет ускорен».

Также Денисова обратила внимание на случаи незаконного посещения официальными лицами Германии временно оккупированных территорий отдельных районов Донецкой и Луганской областей и временно оккупированного Крыма.

«В качестве примера проинформировала о визите 16 октября 2019 года депутата ландтага Берлина от партии «Альтернатива от Германии» Гунара Линдемана на временно оккупированные территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Указала на то, что такие действия могут ослабить позиции Украины и Германии в общей борьбе за возвращение наших территории и граждан», - заявила Денисова.

Кроме того, были обсуждены вопросы будущего сотрудничества и организации совместных проектов Секретариата уполномоченного Верховной Рады по правам человека и Посольства Федеративной Республики Германии в Украине в сфере прав человека.

В то же время, омбудсмен отметила важную роль Германии и лично Ангелы Меркель в поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины, а также поблагодарила за содействие нашей стране в противодействии агрессии Российской Федерации и призвала продолжать давление на страну-агрессора.

Как сообщал УНИАН, встреча глав государств «нормандского формата» запланирована на 9 декабря.