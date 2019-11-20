Проект закона о медиа планируют внести в парламент в декабре – Ткаченко

Ткаченко призвал медиа-сообщество к вечеру 22 ноября присылать свои предложения по совершенствованию законопроекта.

Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики, народный депутат от «Слуги народа» Александр Ткаченко заявил, что проект закона о медиа планируется внести в парламент в декабре.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил во время обсуждения указанного законопроекта с представителями СМИ и участниками рабочей группы.

Ткаченко представил концепцию законопроекта. Он отметил, что этот законопроект должен заменить несколько действующих «медийных» законов. В то же время, по его словам, в законопроекте некоторые моменты еще дорабатываются.

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«Закон будет внесен в парламент в декабре», - сообщил он и призвал медиа-сообщество к вечеру 22 ноября присылать свои предложения по совершенствованию законопроекта на электронный адрес комитета.

«Относительно регистрации онлайн (медиа - УНИАН) и платформ общего доступа (социальные сети, а также поставщики коммуникационных услуг для нужд телерадиовещания - УНИАН) - мы поставили знак вопроса, но мы должны в законе дать ответы на них...», - подчеркнул он.

Кроме того, по словам председателя комитета, пока остались не решенными вопросы, какой процент украинского языка необходимо установить на цифровых платформах, вещающих с иностранных серверов. «Язык (украинский - УНИАН) мы будем считать обязательным элементом, вопрос только о проценте», - пояснил он.

Ткаченко напомнил, что будущим законом планируется обязать медиа платить налоги в государственный бюджет, однако есть определенные сложности в применении этой нормы, над воплощением которой работает рабочая группа.

Он отметил, что параллельно с разработкой законопроекта относительно урегулирования деятельности медиа налоговый комитет парламента разрабатывает изменения в Налоговый кодекс относительно налогообложения провайдеров совместного доступа, которые получают прибыль на территории Украины.

В свою очередь, первый заместитель министра культуры, молодежи и спорта Анатолий Максимчук, принимавший участие в обсуждении, отметил, что в Минкульте обсуждают с рабочей группой введение должности медийного омбудсмена (омбудсмена по вопросам информации), который, привлекая общественные организации, будет проводить мониторинг СМИ на предмет дезинформации, реагировать на обращения по дезинформации и будет обращаться в суд с целью защиты интересов общества.

Максимчук добавил, что за однократное распространение дезинформации и отсутствие выходных данных о медиа будет предусмотрена административная ответственность, а за умышленное, систематическое распространение дезинформации, распространение ее на заказ и вмешательство в деятельность журналиста или медиа - уголовное.

Кроме того, по его словам, рассматривается возможность регулирования освещения в медиа чувствительных вопросов, например, освещение на телевидении суицида или сексуального насилия над детьми.