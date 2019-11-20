Верховный суд признал законным выдворение Саакашвили из Украины

Судьи не удовлетворили кассационную жалобу Саакашвили в деле по его иску к пограничникам, миграционной службы, МВД.

Верховный Суд 19 ноября признал законными действия властей по реадмиссии бывшего президента Грузии и экс-руководителя Одесской ОГА Михаила Саакашвили в Польшу.

Об этом сообщает пресс-служба суда.

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Отмечается, что судьи не удовлетворили кассационную жалобу Саакашвили в деле по его иску к пограничникам, миграционной службы, МВД о признании незаконными и об отмене решения и совершения действий по реадмиссии истца в Польшу.

В частности, Саакашвили просил признать незаконными действия этих органов власти от 12 февраля 2018 года.

Полный текст постановления обещают обнародовать в течение 5 дней.

Как сообщал УНИАН, в июле 2017 года на то время президент Петр Порошенко издал указ о лишении Саакашвили гражданства Украины. В Украине Саакашвили инкриминировали три статьи Уголовного кодекса: покушение на преступление (ч. 1 ст. 15), преступление, которое признается совершенным по предварительному сговору группой лиц, если его совместно совершили двое или более лиц (ч. 2 ст. 28), содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности (ч. 2 ст. 256).

12 февраля 2018 года Саакашвили по процедуре реадмиссии было передан Польше.

28 мая новый президент Украины Владимир Зеленский исключил из указа своего предшественника Порошенко от 26 июля 2017 года положения о лишении Саакашвили гражданства Украины.

29 мая Саакашвили вернулся в Украину. После возвращения в Киев Саакашвили заявил, что вернулся в Украину не ради мести.

7 октября Генпрокуратура открыла уголовное производство по заявлению Саакашвили.