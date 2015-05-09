Порошенко пообещал придерживаться мирного плана

"Сколько бы меня не критиковали за мой мирный план, я с курса не сверну, потому что чувствую огромную, колоссальную ответственность перед страной и перед украинским народом", - заявил президент во время своего выступления на торжественном концерте "Голоса героев" по случаю Дня памяти и примирения, сообщает ТСН.

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Глава украинского государств подчеркнул, что "добиться мира можно лишь комбинированным способом, сочетающим оборонно-военные усилия и политико-дипломатические".

"Этот путь к миру зафиксирован в Минских соглашениях, которые признаны основой для урегулирования всем миром", - резюмировал Порошенко.