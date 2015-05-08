В Киеве проходит церемония празднования Дня памяти и примирения

Она началась в 22:00 с выступления президента Украины на площади возле здания музея Великой отечественной войны, передает ТСН.

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Во время церемонии глава украинского государства рассказал, что его деды, дед Иван и дед Сергей участвовали во Второй мировой войне. Также стало известно, что дед жены президента Марины Порошенко пропал без вести в лихолетье войны под Одессой.

После выступления Порошенко здоровался с ветеранами Красной армии, УПА и АТО.

Как передает корреспондент УНИАН, на мероприятии присутствуют премьер-министр Арсений Яценюк с супругой, мэр Киева Виталий Кличко и др.

На площади у музея забрались более 1 тыс человек.

Художественная программа "Голоса героев" пройдет с участием актеров и ряда групп, в частности, "Пиккардийская терция", "Кому вниз", "Тень солнца", "Kozak System", а также национальных коллективов, среди которых Национальный заслуженный академический ансамбль танца Украины им . П. Вирского.

Завершится программа в 23:01 акцией "Первая минута мира".

После выступления Порошенко здоровался с ветеранами Красной армии, УПА и АТО.