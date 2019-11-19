Никаких заборов: Зеленский подписал закон о свободном доступе граждан к побережью водоемов

Закон запрещает ограничение права общего водопользования, обеспечивает беспрепятственный и бесплатный доступ к побережью рек, водоемов и островов для общего водопользования и ужесточает ответственность за любое ограничение такого доступа.

Президент Владимир Зеленский подписал закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения беспрепятственного доступа граждан к побережью водных объектов для общего водопользования» №233-IX, который Верховная Рада поддержала 29 октября 2019 года.

Об этом сообщает пресс-служба главы украинского государства. Отмечается, что закон запрещает ограничение права общего водопользования, обеспечивает беспрепятственный и бесплатный доступ к побережью рек, водоемов и островов для общего водопользования и ужесточает ответственность за любое ограничение такого доступа.

В частности, согласно документу, ограничение беспрепятственного или безвозмездного доступа граждан к побережью морей, морских заливов, лиманов и островов во внутренних морских водах в пределах пляжной зоны, а также к берегам рек, водоемов и островов общего пользования, кроме предусмотренных законом случаев, наказывается штрафом от 200 до 400 необлагаемых минимумов доходов (для граждан) и от 400 до 700 необлагаемых минимумов доходов граждан (для должностных лиц). Повторные действия, совершенные в течение года, наказываются штрафом от 400 до 700 необлагаемых минимумов доходов (для граждан) и от 700 до 1000 необлагаемых минимумов доходов граждан (для должностных лиц).

Кроме того, в соответствии с законом, ограничение доступа граждан (в том числе путем установления ограждений или других конструкций) к побережью водных объектов на земельных участках прибрежных защитных полос, находящихся в пользовании юридических или физических лиц, является основанием для прекращения права пользования такими земельными участками по решению суда.

Документ вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования, и вводится в действие через три месяца со дня вступления в силу.

Как сообщал УНИАН, 29 октября Верховная Рада приняла закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно обеспечения беспрепятственного доступа граждан к побережью водных объектов для общего водопользования».

За данное решение проголосовали 314 народных депутатов.