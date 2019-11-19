Укрощение строптивого: правительство собирается легализовать азартные игры в Украине (видео)

После нелегального десятилетия игорный бизнес планируют на днях узаконить. В правительстве уже подготовили несколько вариантов законопроектов по легализации игорного бизнеса.

Ставки сделаны: правительство подает законопроект, который должен легализовать азартные игры в Украине. Обещают до 5 миллиардов гривень в бюджет ежегодно.

Но, как говорится в сюжете программы "Гроши", что будет с онлайн-казино, которые скрываются за дверью так называемых лотерей, которых примерно 25 тысяч по всей стране. И вот их владельцам выгодно маскироваться под так называемые лотереи и дальше, потому что в случае визита правоохранителей, должны уплатить максимальный штраф в 170 тысяч гривень, а это месячный доход одной такой точки!

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Журналисты попытались организовать так называемое онлайн-казино под видом лотереи прямо в центре Киева и посчитали, сможем ли мы получить обещанные миллиарды.

После нелегального десятилетия игорный бизнес планируют на днях узаконить. Но что же произойдет со всеми игорными залами, которые буквально заполонили города и поселки Украины и случится ли с ними что-то вообще?

Игорного бизнеса в Украине "как бы нет", но он, все же, как бы есть. Все эти лотерейные залы, которые мы видим вокруг, реально официальные. Но действительно ли у них все так официально, как рассказывают? Чтобы обойти закон, вместо игровых автоматов в лотерейных клубах поставили компьютеры. А запрещенные азартные игры скрыли под вывесками мгновенных лотерей.

Механизм простой: находишь помещение, устанавливаешь "игровые автоматы", то есть компьютеры с программным обеспечением онлайн казино, а потом идешь к лотерейному оператору, чтобы он дал франшизу - то есть право называться "Лотереей". Условно говоря, такая бумажка, которая даст возможность существовать официально и на законных основаниях.

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Правительственный законопроект, который должны рассматривать депутаты, предлагает с 1 января 2020 года закрыть весь бизнес, действующий сейчас под вывеской "Лотерей", пока не будет разыграно лицензий, не будут созданы государственные органы. Следить за тем, чтобы эти конторы закрылись, должна полиция. Та самая полиция, которая по словам экспертов, покрывает и зарабатывает на этом бизнесе. А тем, кто не захочет закрыться, - нет, не тюрьма, а административный штраф!

Если этот бизнес и ранее существовал под прикрытием прокуроров и полиции, поможет ли новый закон уничтожить черные и серые конторы? Смотря, какой именно закон, говорят эксперты. Вариаций законопроектов по наведению порядка на этом рынке уже 6. Что именно и главное, в чьих интересах примут нардепы?..