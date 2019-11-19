Эксперт рассказал, когда может произойти деоккупация Крыма

По мнению Теперика, полуостров должен вернуться сам в Украину.

Генеральный директор Международного центра обороны и безопасности (ICDS) в Таллинне Дмитрий Теперик считает, что деоккупация Крыма может произойти, когда РФ ослабеет или развалится, а Украина будет экономически свободной, сильной и демократической.

Такое мнение он высказал в интервью УНИАН.

«Украина не может себе вернуть Крым, полуостров должен вернуться сам. Это может произойти при стечении обстоятельств, когда, допустим, Россия развалится либо ослабеет», - заявил он.

По мнению эксперта, чтоб Крым вернулся в состав Украины, Украина должна быть сильной, демократической и экономически свободной, чтобы жители полуострова сами захотели вернуться.

«Насильственный сценарий сейчас не обсуждается. Крым стал военным форпостом России, он для нее очень важен. Благодаря милитаризации Крыма Россия, учитывая все вооружение, которое там есть, сейчас практически контролирует Черное море, чтобы там турки не говорили. За Крым Россия будет драться очень сильно. Это то, что дает ей выход не только к контролю над Черным морем, но и способствует авантюрам в Сирии, а это уже другая игра и другие интересы», - отметил Теперик.

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Справка УНИАН. Россия оккупировала Крым, введя на территорию полуострова военных и организовав в марте 2014 года псевдореферендум о его самоопределении. Самопровозглашенная крымская власть заявила, что 96,77% жителей полуострова высказались за присоединение Крыма к РФ.

18 марта 2014 года в Кремле был подписан так называемый «договор» о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя.

Страны Запада не признали аннексию Крыма и ввели санкции против России.

Верховная Рада Украины официально объявила началом временной оккупации Крыма 20 февраля 2014 года.

Также весной 2014 года РФ начала дестабилизировать обстановку на Донбассе. Россия поставляет террористам «ДНР» и «ЛНР» вооружение и направляет на Донбасс наемников и свои регулярные войска. С середины апреля 2014 года в Луганской и Донецкой областях продолжаются боевые действия.