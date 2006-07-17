Дочь Яблонской обнаружила в киевском музее подделки

Дочь известной художницы Татьяны Яблонской Атаян Гаяне обвиняет Киевский музей российского искусства и галерею “Эстамп” в выставлении подделок. Она обратилась в суд, чтобы защитить авторские права матери.

На пресс-конференции в УНИАН она рассказала, что с 10 по 15 июля 2004 года в помещении Киевского музея российского искусства проходила выставка “Украинская живопись 1945 – 1989 годов. Из частных коллекций”, организованная галереей “Эстамп”. Выставка проводилась под патронатом Министерства культуры Украины, курировал ее тогдашний вице-премьер-министр по гуманитарным вопросам Дмитрий Табачник. Представленные на выставке картины “Седнив”, “Сбор урожая”, “На базаре” были подписаны именем Т.Яблонской, хотя, по словам А.Гаяне, в действительности ей не принадлежат, а являются лишь “подделкой или обезображены неумелой реставрацией”.

А.Гаяне, по ее словам, сообщила об этом организаторам выставки. Кроме того, она запретила осуществлять публичный показ этих картин. Однако, как сообщила А.Гаяне, организаторы не отреагировали на ее обращение.

Чтобы защитить свои права, художница обратилась в Подольский районный суд г. Киева, где ей отказали в рассмотрении этого дела. Сегодня дело рассматривает Шевченковский районный суд. С помощью суда А.Гаяне намеревается обязать Киевский музей российского искусства и галерею “Эстамп” опубликовать в СМИ сообщение об опровержении авторства Т.Яблонской относительно картин, которые ей не принадлежат.