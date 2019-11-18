Военная прокуратура выйдет из состава Минобороны - заместитель генпрокурора

В то же время он заверил, что военные прокуроры будут расследовать те же дела, что и сейчас.

Военная прокуратура выйдет из состава Министерства обороны и войдет в Генеральную прокуратуру. В то же время будут расследовать те же дела, что и сейчас.

Об этом заместитель генпрокурора — главный военный прокурор Виктор Чумак сообщил в интервью информагентству Минобороны «АрміяInform».

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«Военная прокуратура будет входить в состав Генпрокуратуры, а не Минобороны. Все виды обеспечения прокуроры тоже будут получать здесь, по месту работы. А не так, как раньше: Минобороны их обеспечивало, а прокуроры его контролировали, что порождало прямой конфликт интересов», — пояснил Чумак.

В то же время он заверил, что военные прокуроры расследуют те же дела, что и сейчас. Речь идет о военных преступлениях, преступлениях в сфере нацбезопасности и обороны, в оборонном комплексе, на госпредприятиях и в военных формированиях.

Напомним, 19 сентября Верховная Рада приняла закон о реформировании органов прокуратуры, который в частности ликвидирует военные прокуратуры. За соответствующее решение проголосовали 259 парламентариев. Документ предусматривает изменения в системе прокуратуры, в частности создание Офиса генпрокурора, областных и окружных прокуратур.

Реформа ликвидирует военные прокуратуры, однако у генпрокурора есть полномочия создать специализированную прокуратуру по необходимости.