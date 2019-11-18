Суд сегодня изберет Ляшко меру пресечения за драку с Герусом – его могут арестовать без права на залог

Бориспольская местная прокуратура направила в Бориспольский горрайонный суд ходатайство о взятии под стражу экс-народного депутата.

Меру пресечения для бывшего народного депутата Украины Олега Ляшко суд будет избирать сегодня.

Об этом сообщила пресс-секретарь прокуратуры Киевской области Марьяна Гаевская.

По ее словам, соответствующее ходатайство уже направлено заместителем прокурора Бориспольской местной прокуратуры в Бориспольский горрайонный суд. Пока время начала судебного заседания не известно.

Читайте такжеУ Порошенко отреагировали на подготовленное ГБР подозрение

Также она добавила, что в ходатайстве речь идет о взятии под стражу Ляшко без альтернативы внесения залога или любой другой альтернативной меры пресечения.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 18 ноября, Ляшко уведомили о подозрении по ч. 2 ст. 346 (угроза или насилие в отношении государственного деятеля, умышленное нанесение такому лицу телесных повреждений в связи с его государственной деятельностью) Уголовного кодекса Украины. Уголовное производство осуществляется по факту инцидента, который произошел между ним и народным депутатом из фракции «Слуга народа» Андреем Герусом в зале официальных делегаций аэропорта "Борисполь" 6 ноября.

Сам Ляшко сообщил в Facebook и о вручении ему еще и вызова на допрос. Он заявил, что придет на допрос, хотя считает, что «дело фальсифицировано и является политическим преследованием».

6 ноября в аэропорту "Борисполь" подрались председатель Комитета ВР по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Герус (фракция «Слуга народа») и лидер Радикальной партии Ляшко.

Герус написал в Facebook: "Известный защитник бизнеса Ахметова, забытый всеми Ляшко меня ожидал в аэропорту "Борисполь", чтобы устроить "шоу-провокацию". Сниженная на 15% цена электроэнергии и полная готовность к зиме никак не устраивает "немонополиста", и они прибегают к все более изощренным способам, как вести свой бизнес". По его словам, "претензия Ляшко - это импорт электроэнергии". "Хотя три года импорт угля из России по формуле "Роттердам +", сопровождавшийся ростом тарифов для украинских потребителей, его полностью устраивал. Ибо на этом хорошо зарабатывал его дорогой "немонополист", - заявил Герус и добавил, что "пострадала" только его рубашка.

В свою очередь Ляшко написал в Facebook, что "случайно увидел в аэропорту "Слугу народа" Геруса, который открыл импорт российской электроэнергии из России". "Когда у российского лоббиста закончились аргументы, он начал махать руками. Однако проблема от этого никуда не делась - из-за измены Геруса Украина сегодня попадает в полную энергетическую зависимость от страны-агрессора. Это предательство должно быть расследовано и наказано", - отметил Ляшко.

По факту драки открыто уголовное производство по ст. 346 Уголовного кодекса Украины (посягательство на государственного или общественного деятеля).