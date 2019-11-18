Луценко рассказал, о чем "соврала" экс-посол США Йованович перед Конгрессом

Экс-глава ГПУ утверждает, что хотел вернуть в Украину украденные 7 млрд долларов, но не нашел поддержки у посольства.

Бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко утверждает, что бывшая посол США в Украине Мари Йованович солгала во время выступления в Конгрессе по делу импичмента президента США Дональда Трампа.

В интервью "Украинской правде" Луценко рассказал, что он обращался в посольство США в Украине с просьбой организовать встречу с генеральным прокурором США. Луценко хотел обсудить с американским коллегой вопросы возврата 7 миллиардов долларов, которые, по словам экс-главы ГПУ, окружение Виктора Януковича вывело из Украины в США.

Читайте такжеЭкс-посол США Йованович считает, что ее отстранили "коррумпированные украинцы"

"В показаниях Мари Йованович Конгрессу есть прямая ложь. Она утверждает, что я хотел этой встречи, но отказался предоставить документы о том, что именно я хочу обсудить в Штатах", – сказал Луценко.

Экс-генпрокурор показал журналисту письмо, датированное 28 октября 2017 года.

"И Мари Йованович сказала неправду Конгресса США, когда сказала, что я не предоставил информации, с чем я хочу встретиться с генеральным прокурором США... Я хотел добиться возвращения в Украину 7 миллиардов долларов. К сожалению, я не нашел поддержки ни у центральной правоохранительной системы США, ни у посольства", – сказал Луценко.

Он отметил, что не знает, почему Йованович может говорить неправду о нем и его "очень удивляет, как они свободно обращаются в своих показаниях перед Конгрессом".

Напомним, 15 ноября во время парламентских слушаний по импичменту президенту США Дональду Трампу бывшая госпожа посол в Украине Мари Йованович заявила, что на ее устранение с должности повлияли иностранные коррумпированные интересы. Она уточнила, что имела в виду украинских влиятельных лиц, которые манипулировали американским правительством и привыкли действовать по "правилам коррупции". Йованович пояснила, что в целенаправленной компании против нее принимали участие экс-генеральний прокурор Юрий Луценко и его предшественник Виктор Шокин. В ответ на это Юрий Луценко заявил, что она сказала неправду под присягой.

Палата представителей США 24 сентября официально начала процедуру импичмента президента Дональда Трампа. По словам председателя нижней палаты Конгресса Нэнси Пелоси, своими действиями Трамп подрывает национальную безопасность Штатов и деятельность разведки страны. Обвинения Трампа касаются его международной разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским.

31 октября Палата представителей в Конгрессе США приняла резолюцию, которая формализует процедуру импичмента президента Дональда Трампа. Голосование решало, будет ли Конгресс продолжать расследование дела и как именно. Отныне расследование действий президента продолжат в соответствии с принятыми в резолюции пунктами.