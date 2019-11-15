Нардепы Поляков и Скороход прокомментировали свое исключение из фракции "Слуга народа"

Скороход предполагает, что она и Поляков не последние, кого могут исключить из фракции.

Народные депутаты Антон Поляков и Анна Скороход прокомментировали свое исключение из фракции "Слуга народа".

Как передает корреспондент УНИАН, об этом они сказали в комментарии журналистам после заседания фракции.

Поляков, в частности, отметил, что не было предоставлено конкретных доказательств каких-то его неголосований или прогулов. "Конкретных фактов, конкретных доказательств, почему я не отвечаю, как я не отвечаю и почему, кроме того, что у меня свой Telegram канал, в котором я написал, что нас загнали вчера в подвал, - кроме этих фактов я, честно говоря, не понял", - сказал он.

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Депутат отметил, что еще не задумывался, будет ли внефракционным, или рассмотрит возможность присоединиться к другой фракции. "Буду, значит, внефракционным. А там будем смотреть, - сказал Поляков.

В свою очередь, Скороход, комментируя то, что она якобы предлагала взятки депутатам, отметила: "Мне сейчас рассказали о 3 тысячах долларов. Здесь зарплаты по 5 тысяч в конвертах, а вы говорите о 3 тысячах долларов за решение в комитете. Не смешите меня". В то же время, она не ответила, кто и каким образом вроде раздает эти деньги, отметив, что "все есть в прессе".

Она выразила мнение, что вместе с Поляковым они будут внефракционными депутатами.

Отвечая на вопрос, допускает ли она, что она и Поляков не последние, кого могут исключить из фракции, Скороход отметила: "У нас же там шли угрозы, что будут "зачистки", еще о 15 человеках, насколько я знаю, Давид Арахамия (председатель фракции - УНИАН) вчера заявил".

По ее словам, на заседании фракции сегодня не присутствовали все депутаты, а лишь "максимум 100 человек".

Как сообщал УНИАН, 14 ноября член фракции "Слуга народа" Скороход заявила о давлении на нее из-за отказа голосовать за законопроект о продаже земель сельскохозяйственного назначения. По ее словам, правоохранители задержали ее мужа Алексея Алякина.

На вопрос об уголовном деле в отношении мужа Скороход ответила, что у него был большой бизнес в России, а потом его "отжали", и чтобы муж не мог вернуться, против него открыли фальсифицированное уголовное дело.

Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что партия не имеет никакого отношения к задержанию мужа Скороход. Он сообщил, что Скороход "обращалась к народным депутатам и предлагала им денежную материальную помощь - это факт".

Позже Скороход опровергла утверждение Арахамии, что предлагала и давала деньги народным депутатам, и отметила, что подаст заявление в САП, ГБР, НАБУ.

В Генпрокуратуре сообщили, что ранее задерживали мужа Скороход по запросу России, но суд его освободил из-под экстрадиционного ареста. По данным Генпрокуратуры, Алякин находится в международном розыске для привлечения к уголовной ответственности по подозрению в мошенничестве в особо крупных размерах. В ГПУ также заявили, что Алякин незаконно получил украинское гражданство.

В прокуратуре Киева сообщили, что в ближайшее время обратятся в суд с ходатайством об экстрадиционном арест Алякина.

Сегодня, 15 ноября, после заседания фракции "Слуга народа" народный депутат Татьяна Цыба в комментарии УНИАН сообщила, что Полякова исключают из фракции за "нарушение этического кодекса, который пока у нас не прописан, но был в меморандуме, который мы подписывали".