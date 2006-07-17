БЮТ считает ”арогантной” не Мокриди, а Партию регионов

Блок Юлии Тимошенко обеспокоен нападками представителей Партии регионов на журналистов.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе БЮТ, членов блока, в частности, возмутила неадекватная и агрессивная реакция Партии регионов на комментарий руководителя информационного департамента „Нашей Украины” Татьяны МОКРИДИ. По мнению членов БЮТ, “борьба со свободой слова и украинскими журналистами становится элементом систематической политики Партии регионов”.

“Партия регионов, вместо того чтобы ставить на место таких деятелей, как депутат ВР КАЛАШНИКОВ, и выразительно и внятно извиниться перед журналистами за пещерные методы влияния на СМИ, продолжает выступать против представителей прессы, поучать их со свойственной этой политической силе „арогантностью” и цинизмом”, - считают в БЮТ.

Блок Юлии Тимошенко решительно осуждает дерзость политиков в общение с масс-медиа и просит всех журналистов адекватно реагировать на посягательства в отношении свободы слова в Украине.

Как сообщал УНИАН, сегодня Партии регионов распространила заявление, в котором, в частности, говорится: “Неуравновешенный тон и арогантность, с которой руководитель пресс-службы блока «Наша Украина» Т.МОКРИДИ позволяет себе выражать свои частные оценочные суждения об участниках переговорного процесса, свидетельствует о превышении ею собственной роли в процессах, которые происходят”. Партия регионов уверена, что непродуманные “слишком эмоциональные высказывания Т.МОКРИДИ наносят вред поиску консенсуса и взаимопонимания между политическими силами, которые представляют разные группы нашего общества”.

В ответ Т.МОКРИДИ заявила, что, комментируя события от имени «Нашей Украины», "никогда не высказывает личного мнения, поскольку является официальным спикером блока "Наша Украина" и членом совета партии НУ".