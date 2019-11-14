Обновленная резолюция по Крыму является важным элементом деоккупации полуострова - МИД

Документ призван консолидировать позицию международного сообщества относительно неизменности статуса полуострова как неотъемлемой составляющей части Украины.

В Министерстве иностранных дел Украины заявляют, что обновленный проект резолюции Генассамблеи ООН «Ситуация с правами человека в Автономной Республике Крым и г. Севастополе, Украина» - это важный элемент деоккупации полуострова.

Об этом говорится в заявлении МИД.

В частности, внешнеполитическое ведомство приветствует одобрение Третьим комитетом 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН обновленной и усиленной резолюции относительно оккупированного Россией Крыма.

"Этот документ является важным элементом политики деоккупации временно оккупированных территорий Украины, которая последовательно осуществляется, в том числе во исполнение указа Президента Украины «О неотложных мерах по проведению реформ и укреплению государства»", - говорится в сообщении.

Украинские дипломаты подчеркивают, что проект резолюции имеет целью прекратить нарушение государством-оккупантом прав человека на полуострове, противодействовать попыткам узаконить оккупацию и аннексию Крыма, а также консолидировать позицию международного сообщества относительно неизменности статуса полуострова как неотъемлемой составляющей части Украины.

Также отмечается, что нынешний документ разработан с учетом доклада генерального секретаря ООН от 2 августа 2019 года о ситуации с правами человека в Крыму, который был впервые подготовлен во исполнение одноименной прошлогодней резолюции ГА ООН 73/263.

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"Мощным сигналом стала фиксация в резолюции факта совершения государством-оккупантом политики, цель которой – принудительное изменение состава населения полуострова, как путем преследования отдельных категорий крымчан, в том числе представителей крымскотатарского народа, репрессий против правозащитников, так и через переселение на временно оккупированную территорию своего собственного населения. Такая практика прямо запрещена международным гуманитарным правом, является нарушением Женевских конвенций 1949 года и квалифицируется как военное преступление", - заявили в МИД.

Кроме того, документ напоминает, что, согласно резолюции ГА ООН «Об определении агрессии» (1974), никакие территориальные приобретения или особая выгода, полученные в результате агрессии, не являются и не могут быть признаны законными.

"Поддерживаем призыв резолюции к России обеспечить надлежащий и беспрепятственный доступ международных мониторинговых миссий и неправительственных правозащитных организаций на оккупированный полуостров, подчеркивая, что их присутствие и соблюдение государством-оккупантом международного права по правам человека и международного гуманитарного права имеет важнейшая значение для недопущения дальнейшего ухудшения ситуации. Отдельно отмечено, что мандат СММ ОБСЕ предусматривает безопасный и беспрепятственный доступ ко всей территории Украины, включая АР Крым и г. Севастополь", - говорится в заявлении.

Также Украина благодарна странам, которые поддержали проект резолюции на заседании Третьего комитета, и призывает все государства-члены ООН поддержать резолюцию во время голосования на пленарном заседании Генеральной Ассамблеи ООН.