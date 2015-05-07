Пайетт заявляет о признаках подготовки боевиков к наступлению

Об этом он сказал в интервью в эфире программы «Донбасс.Реалии» на Радио Свобода.

Дипломат ответил на вопрос, ожидается ли, по его мнению, новый виток вооруженного противостояния на Донбассе.

Читайте такжеМинистр обороны США подтвердил высокую вероятность подготовки Россией нового наступления

«Я очень надеюсь, что этого не будет. Впрочем, мы видим определенные признаки того, что российские сепаратисты готовятся возобновить военное противостояние. Мы знаем, что Россия проводит интенсивные учения так называемой армии «Новороссии». Также она подвела свои ракеты «земля-воздух» очень близко к линии разграничения на украинской территории», - отметил Пайетт.

По словам посла, один из главарей боевиков Александр Захарченко очень откровенно заявлял, что стремится захватить весь Донбасс. «Если это действительно является его целью, то он забывает о договоренностях, под которыми подписался в феврале в Минске», - считает американский дипломат.

При этом Пайетт напомнил, что США поддерживают суверенитет и территориальную целостность Украины. «Сейчас часть ее территории – часть Донецкой и Луганской областей – оккупированы. Население Донбасса, которое не приглашало российские войска вмешиваться, постоянно живет в условиях негативных последствий навязанной им войны. Поэтому мы прилагаем все усилия, чтобы поддержать Минский мирный процесс и мирный план президента Петра Порошенко», - заявил он.