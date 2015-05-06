В Пентагоне подтверждают вероятность подготовки Россией нового наступления на Донбассе

Об этом Картер говорил на слушаниях в Сенатском комитете по ассигнованиям, передает Голос Америки.

«Генерал Бридлав прав. Есть все признаки того, что сепаратисты на Востоке Украины, которых без сомнения поддерживает Россия, готовятся к новому раунду военных действий, которые противоречат Минским соглашениям. И мы поддерживаем Украину оборонным вооружением», - сказал министр Картер в среду, 6 мая, во время слушаний в Сенате.

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