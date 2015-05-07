СБУ открыла дело против "Грозный-Авиа" за рейсы в Крым

Об этом сообщил в Facebook народный депутат Украины, заместитель председателя рабочей группы при Кабмине по возмещению убытков, причиненных оккупацией укранских территорий Георгий Логвинский, по обращению которого было открыто производство.

"По моему заявлению СБУ начало уголовное производство по факту незаконных чартерных рейсов по маршруту Симферополь – Стамбул. Самолеты российской компании "Грозный Авиа" будут арестованы. Туристическую компанию Aya Sofia, которая эти чартерные перелеты не только организовывала, но и всячески рекламировала в открытых просторах интернета – ждут нешуточные санкции", - написал Логвинский.

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"Все эти пассажиры могут быть ограничены в дальнейшем получении шенгенских виз.

Как? Очень просто. Европа не приветствует нарушителей государственной границы. И поверьте, что гласно или негласно, каждый, кто летал этими рейсами, уже очень скоро на себе сможет ощутить все «тяготы» получения виз в странах – шенгена. Я еще раз повторяю, что сила права выше права силы на земле, на море и даже в воздухе", - заявил Логвинский.