Ехануров публично представит результаты работы Кабмина за полгода
15:44, 17 июля 2006Политика
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Публичное представление результатов работы Кабинета Министров за I полугодие 2006 года, в котором примут участие премьер-министр Юрий Ехануров и члены Правительства, а также неправительственные эксперты, состоятся 27 июля в 11-00 во Дворце искусств „Украинский дом” (ул. Крещатик, 2). После завершения представления состоится пресс-конференция главы правительства.
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