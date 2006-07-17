Ехануров публично представит результаты работы Кабмина за полгода

Публичное представление результатов работы Кабинета Министров за I полугодие 2006 года, в котором примут участие премьер-министр Юрий Ехануров и члены Правительства, а также неправительственные эксперты, состоятся 27 июля в 11-00 во Дворце искусств „Украинский дом” (ул. Крещатик, 2). После завершения представления состоится пресс-конференция главы правительства.