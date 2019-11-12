Пристайко заявил о существовании приблизительных дат проведения встречи лидеров в "нормандском формате"

Глава МИД заявляет, что Россия "загнана в тупик" в вопросе проведения встречи лидеров "нормандского формата" после разведения сил в районе Петровского.

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявляет о существовании приблизительных дат проведения встречи лидеров стран "нормандского формата" (Украины, России, Франции и Германии) на фоне завершения практической фазы разведения сил и средств в районе Петровского на Донбассе.

Об этом Пристайко сказал в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV.

Глава МИД заявил, что по его мнению Россия не верила, что Украина способна двигаться путем разведения сил на Донбассе.

"Сейчас фактически то, что называют мяч на стороне России. Россия загнана в угол", - сказал Пристайко.

Он напомнил, что 11 ноября канцлер Германии Ангела Меркель и президент России Владимир Путин провели телефонный разговор. "И я уверен, что как раз был об этом разговор: когда и как мы можем встретиться (в "нормандском формате" - УНИАН)", - сказал Пристайко.

При этом глава МИД заявил, что дата проведения встречи лидеров стран "нормандского формата" обсуждается по дипломатическим каналам.

"Есть приблизительные даты, которые я не могу сейчас вам сообщить, потому что все четыре стороны должны согласиться и найти время в графиках своих лидеров, но эти даты, конкретные числа есть", - заявил Пристайко.

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Как сообщал УНИАН, 11 ноября в районе Богдановки и Петровского завершилась практическая фаза разведения от линии разграничения сил и средств Вооруженных сил Украины и оккупационных войск.

23 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что встреча глав стран «нормандского формата» (Украина, Россия, Франция, Германия) состоится после разведения сил на трех участках на Донбассе: вблизи Станицы Луганской, Золотого и Петровского, а также после прекращения обстрелов.

Разведение сил в районе Станицы Луганской произошло в июне, вблизи Золотого - в конце октября.

11 ноября Канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент России Владимир Путин обсудили подготовку к саммиту "нормандского формата" и ход переговоров относительно транзита газа через территорию Украину. В то же время, возможна конкретная дата встречи в "нормандском формате" не сообщалась.