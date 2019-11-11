Большинство украинцев готовы поддержать на референдуме мораторий на продажу земли – опрос

Лишь 20% опрошенных проголосовали бы за введение рынка земли и снятие моратория.

Две трети украинцев (67,7%) поддерживают проведение референдума о рынке земли, а большинство из тех, кто пришел бы на референдум, проголосовали бы за продление моратория на продажу сельхозземель.

Читайте такжеЗавтра Депутаты рассмотрят законопроекты о рынке земли

Об этом свидетельствуют результаты соцопроса Центра Разумкова "Отношение граждан к введению рынка земли и отмены моратория на куплю-продажу земли сельскохозяйственного назначения", которое проводилось с 1 по 7 ноября.

Отметим, что ранее сегодня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что иностранцы и иностранные компании получат право покупать украинскую землю, только если на это даст согласие украинский народ на референдуме.

Согласно исследованию, 77,6% респондентов приняли бы участие в таком референдуме, если бы он проходил ближайшее к дате опроса воскресенье. Не пришли бы на него 11,2% опрошенных, остальные не определились с ответом.

При этом только 20,5% украинцев считают, что вопрос о введении рынка земли не нужно выносить на референдум.

Если бы такой референдум состоялся, то 63,4% всех опрошенных проголосовали бы за продление моратория на куплю-продажу сельхозземель.

В то же время, 20,1% всех опрошенных проголосовали бы за введение рынка земли и снятие моратория.

Отношение к открытию рынка сельхозземель среди городского и сельского населения следующее: “против” проголосовали бы 60,9% городских жителей и 68,9% сельских жителей. Введение рынка земли и отмену моратория поддержали бы 20,6% городских жителей и 18,9% сельских жителей.

Во время исследования было опрошено 2015 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Как сообщал УНИАН, 26 сентября Кабинет министров Украины подал в Верховную Раду законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения".

Правительственный законопроект в частности, предполагает открытие рынка земли с 1 октября 2020 года и допуск к покупке земли иностранцев.

На данный момент в Верховной Раде зарегистрировано 11 редакций законопроекта о рынке земли.

18 октября Комитет Верховной Рады по вопросам аграрной и земельной политики рекомендовал парламенту принять за основу альтернативный законопроект (№ 2178-10), который не допускает к покупке земли иностранцев до 1 января 2024 года.

Верховная Рада планирует 12 ноября рассмотреть в первом чтении все законопроекты о рынке земли.