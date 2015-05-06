Климкин обсудил с конгрессменами США ситуацию на Донбассе и предоставления Украине военной помощи
03:57, 06 мая 2015Политика
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Глава МИД Павел Климкин провел встречу с конгрессменами США Джо Уилсоном, Ридом Рибл и конгрессвумен Мадлин Бордалло, представляющих Комитеты по вооруженным силам и иностранным делам Палаты представителей.
Климкин обсудил с конгрессменами США ситуацию на Донбассе / УНИАН
Об этом сообщает пресс-служба украинского ведомства.
Главное внимание было уделено обсуждению ситуации на Донбассе и вопросу предоставления Украине военной помощи для борьбы с российской агрессией.
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"Стороны пришли к соглашению, что обеспечение трансатлантической солидарности является ключевым условием для скорейшего разрешения конфликта на Донбассе", - отметили в пресс-службе.
В свою очередь Павел Климкин написал в своем Twitter, что конгрессмены поддерживают Украину.
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