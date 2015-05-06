Климкин обсудил с конгрессменами США ситуацию на Донбассе и предоставления Украине военной помощи

Об этом сообщает пресс-служба украинского ведомства.

Главное внимание было уделено обсуждению ситуации на Донбассе и вопросу предоставления Украине военной помощи для борьбы с российской агрессией.

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"Стороны пришли к соглашению, что обеспечение трансатлантической солидарности является ключевым условием для скорейшего разрешения конфликта на Донбассе", - отметили в пресс-службе.

В свою очередь Павел Климкин написал в своем Twitter, что конгрессмены поддерживают Украину.