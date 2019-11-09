Мазуру завтра изберут меру пресечения – Денисова

Заседание состоится завтра в 11:00.

Заседание суда по избранию меры пресечения активисту и участнику войны на Донбассе Игорю Мазуру состоится в Польше в воскресенье, 10 ноября.

Об этом сообщила украинский омбудсмен Людмила Денисова в своем Telegram-канале.

Читайте такжеВице-спикер сейма Польши уверяет, что Мазура не выдадут России

По данным Денисовой, завтра в 11 часов польская прокуратура в городе Хелм рассмотрит вопрос избрания меры пресечения задержанному украинцу Мазуру.

"Завтра, 10 ноября, в 11.00 прокуратура в городе Хелм будет рассматривать вопрос избрания меры пресечения Игорю Мазуру", - написала омбудсмен.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Польше по запросу РФ задержали одного из лидеров "УНА-УНСО", ветерана войны на Донбассе Игоря Мазура с позывным "Тополь". Позже с ним встретился украинский консул. МВД Украины в связи с задержанием Мазура привлекло внимание Интерпола к попытке РФ неправомерно использовать его инструменты для политически мотивированных преследований украинцев. В Киеве под посольством Польши прошла акция в поддержку Мазура.