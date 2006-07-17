Израильские войска вошли в Южный Ливан. Об этом сообщил представитель израильского правительства Асаф Шарив со ссылкой на израильское военное командование.

Войска должны уничтожить базы экстремистской группировки "Хезболлах", расположенные на границе Израиля с Ливаном, передает агентство AP.

Никаких подробностей наземной операции не сообщается.

Ранее израильский генерал Гади Эйзенкраут заявил, что на территории Ливана действует израильский спецназ. Генерал отказался раскрывать какие-либо подробности.

Эйзенкраут отметил, что главную роль в операции против ливанских боевиков играет авиация. Кроме того, удары по целям на территории Ливана наносят израильские корабли и артиллерия.

Лента.ру