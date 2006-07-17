Израильские войска вошли в Южный Ливан
15:30, 17 июля 2006Политика
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Главную роль в операции против боевиков играет авиация
Израильские войска вошли в Южный Ливан. Об этом сообщил представитель израильского правительства Асаф Шарив со ссылкой на израильское военное командование.
Войска должны уничтожить базы экстремистской группировки "Хезболлах", расположенные на границе Израиля с Ливаном, передает агентство AP.
Никаких подробностей наземной операции не сообщается.
Ранее израильский генерал Гади Эйзенкраут заявил, что на территории Ливана действует израильский спецназ. Генерал отказался раскрывать какие-либо подробности.
Эйзенкраут отметил, что главную роль в операции против ливанских боевиков играет авиация. Кроме того, удары по целям на территории Ливана наносят израильские корабли и артиллерия.
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