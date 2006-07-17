В Ираке ранены два украинских миротворца

Сегодня около 6.00 утра в результате взрыва самодельного фугаса были ранены два военнослужащих украинского миротворческого персонала в Республике Ирак.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства обороны Украины, во время движения в составе колонны словацкого контингента вблизи иракского города Эд-Дивания провинции Кадисия под автомобилем “Toyota Land Cruiser”, в котором двигались начальник отделения помощи гражданской полиции, – заместитель начальника отдела подполковник Сергей КОЛОБЫЛИН и офицер транспортного отдела логистики майор Сергей ТИЩЕНКО, был подорван самодельный фугас.

В результате взрыва С.КОЛОБЫЛИН и С.ТИЩЕНКО получили многочисленные осколочные ранения. С.КОЛОБЫЛИН с осколочными ранениями туловища, правого бедра и правого плеча был срочно направлен вертолетом спасательного подраздела “Medevac” в Багдадский госпиталь, где ему была оказана квалифицированная хирургическая помощь.

С.ТИЩЕНКО, который получил осколочное ранение мягких тканей левого предплечья, был доставлен в медицинское подразделение базового лагеря “Эхо” многонациональной дивизии “Центр-Юг”, где и будет проходить лечение.

Угрозы жизни обоим украинским офицерам нет.

В связи с этим происшествием для украинского миротворческого персонала в Республике Ирак временно введено запрещение на выезды за пределы базовых лагерей, а также запланированы дополнительные занятия по минной безопасности.

*** На сегодняшний день в Республике Ирак выполняют задачи 43 военнослужащих миротворческого персонала Вооруженных Сил Украины (31 офицер и 12 прапорщиков): офицеры штаба Многонациональных Сил “Ирак” – 1 военнослужащий; офицеры штаба Многонационального корпуса “Ирак” – 2 военнослужащих; офицеры штаба Многонациональной дивизии “Центр-Юг” – 13; Тренировочная Миссия НАТО в Ираке – 3; Отдел военной помощи – 24 военнослужащих.

Основными задачами украинского миротворческого персонала являются планирование и внедрение программы подготовки иракских силовых структур; подготовка преподавательско-инструкторского состава и предоставление помощи партнерам по коалиции Многонациональных сил по формированию военных учебных заведений и тренировки новосозданных силовых структур Ирака; подготовка специалистов для работы в институтах государственного управления Ирака; предоставление профессиональной поддержки иракским силовым структурам в эксплуатации и обслуживании вооружений и военной техники; подготовка специалистов по вопросам учета и уничтожения боеприпасов, восстановление систем связи и управления, а также специалистов по вопросам соблюдения прав человека и обеспечения правопорядка и разработка предложений к проектам нормативно-правовых актов Ирака.