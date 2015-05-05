Мера пресечения Ефремову в виде ареста с возможностью внесения залога продлена

Об этом в комментарии УНИАН сообщил адвокат Александр Мельников. Он объяснил, что мера пресечения ранее была установлена до 14 апреля, затем была продлена до 1 мая.

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"Сейчас продлена до 1 июля", - сказал адвокат и добавил, что соответствующее ходатайство прокурора удовлетворил суд в конце апреля.

Александр Мельников уточнил, что речь идет об уголовном производстве, касающемся злоупотребления служебным положением.

Как сообщал УНИАН, правоохранители задержали Александра Ефремова 14 февраля в Киеве. Ему объявили подозрение в служебных злоупотреблениях и служебном подлоге.

В ходе досудебного расследования уголовного производства, начатого по факту организации и проведения 16 января 2014 года голосования в Верховной Раде за так называемые "диктаторские законы", Генеральной прокуратурой 14 февраля 2015 года Александру Ефремову было сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 364 и ч. 2 ст. 366 Уголовного кодекса, то есть в злоупотреблении служебным положением при отягчающих обстоятельствах и служебном подлоге.

Печерский райсуд Киева 16 февраля избрал Александру Ефремову меру пресечения в виде ареста с альтернативой внесения 3,6 млн грн залога. 17 февраля его после внесения залога отпустили.