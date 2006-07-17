Как украинцы оценивают деятельность Президента и Верховной Рады (опрос)

Нынешняя политическая ситуация вызывает озабоченность и тревогу у 73,8% граждан Украины.

Как сообщил сегодня на пресс-конференции в УНИАН руководитель Центра социальных исследований «София» Александр ЛЕВЦУН, об этом свидетельствуют результаты социологического исследования, проведенного Центром социальных исследований «София» 3-11 июля.

«Три четверти опрошенных считают, что все, что происходит сегодня в Украине, идет в неправильном направлении. Только 13,1% респондентов придерживаются противоположного мнения», - сказал А.ЛЕВЦУН.

По его словам, 81,2% опрошенных так или иначе негативно оценивают и деятельность Верховной Рады Украины. «Существенно увеличилось количество тех, кто негативно оценивает деятельность Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО. Если в апреле этого года таких было 54,1%, то в июле уже 67,4%», - отметил социолог.

Компания Research&Bradsng Group в ходе исследования 27 июня - 3 июля получила аналогичные результаты. «Количество граждан, считающих, что ситуация в стране ухудшилась, в июле увеличилась на 21% с 39% в апреле 2006 года», - сказал руководитель компании Евгений КОПАТЬКО.

По его словам, 67% опрошенных считают, что власть неправильно действует в настоящее время. В апреле 2006 года количество таких граждан составляло 57%.

Центр социальных исследований «София» в период с 3 по 11 июля опросил 2022 респондента в возрасте от 18 лет и старше. Статистическая погрешность не превышает 2,2%.

Компания Research&Bradsng Group в период с 27 июня по 3 июля опросила 2118 человек. Статистическая погрешность составляет 2,95-3%.