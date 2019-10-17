На Донбасс въехал очередной российский "гумконвой"

Россия с августа 2014 года направляет в зону боевых действий на Донбасс так называемые «гуманитарные конвои», украинских пограничников к осмотру этих конвоев не допускают.

МЧС России заявило о вторжении на временно оккупированные территории Донбасса очередного так называемого «гуманитарного конвоя».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе российского ведомства.

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«Автомобили 87-й гуманитарной колонны МЧС России пересекли российско-украинскую границу», - сообщили в пресс-службе.

После этого колонна разделилась на две части – одна направится в Донецк, другая – в Луганск.

Как сообщал УНИАН, Россия с августа 2014 года направляет в зону боевых действий на Донбасс так называемые «гуманитарные конвои». Таможенную и пограничную службы Украины к осмотру этих грузовиков не допускают.

В МИД Украины неоднократно требовали от РФ прекратить нарушение суверенитета Украины под предлогом доставки так называемой «гуманитарной помощи».