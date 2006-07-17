Мороз завтра все повторит ”на бис”

Председатель Верховной Рады Украины Александр МОРОЗ обещает завтра повторно объявить о создании антикризисной коалиции.

Как передает корреспондент УНИАН, на пресс-конференции он рассказал, что сегодня на заседании Согласительного совета парламента обсуждался вопрос формирования коалиции.

А.МОРОЗ подчеркнул, что может еще раз завтра на заседании ВР повторить о том, что коалиция создана и объявить ее персональный состав, а также отметить определенную коалицией кандидатуру премьер-министра.

«И этот вопрос будет снят», - сказал председатель ВР.

Он отметил, что таким образом завтра можно решить все вопросы и начать работать.

Как сообщал УНИАН, 11 июля А.МОРОЗ объявил о роспуске Коалиции демократических сил и об образовании новой – антикризисной коалиции в составе СПУ, КПУ и Партии регионов.